ЦБ не видит на макроэкономическом уровне аномалий в росте наличных в обращении

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России не видит на макроэкономическом уровне аномалий в росте наличных денег в обращении, заявил на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России, зампред ЦБ Сергей Белов.

"Мы постоянно анализируем показатели денежного обращения и совместно с банковским сообществом следим за ситуацией. На текущий момент аномалий на макроэкономическом уровне мы не наблюдаем. Если смотреть не только на объем, но и на долю наличных денег в составе денежной массы, то сейчас она составляет около 15%, тогда как пять лет назад она была около 20%", - сказал он.

Ранее сообщалось, что объем наличных денег в обращении (М0) в августе вырос на 1,9% - до 20,7 трлн рублей после роста на 2,9% в июле. Годовой темп роста наличных на 1 сентября увеличился до 20,9% после 20,2% на 1 августа.

"Мы видим, что люди стали чаще расплачиваться наличными деньгами за товары и услуги. Доля немного подросла, но тем не менее мы видим, что спрос на наличные растет быстрее, чем в 2024-2025 годах, когда высокие ставки все-таки позволяли удерживать нормально денежные средства на депозитах", - отметил Белов.

"Сейчас граждане стремятся держать наличные под рукой: на случай перебоев с безналичной оплатой, последствий перебоев с электроэнергией, со связью. Также малый бизнес, мы видим, адаптируется под те налоговые изменения, которые произошли, и чаще использует наличные в расчетах", - добавил он.

Он отметил, что по данным ежегодного социологического опроса, спрос на наличные деньги со стороны организаций и граждан сохраняется. "По данным этого исследования, около 95% граждан так или иначе пользуются банкнотами и монетами, причём половина из них не видит возможность вообще обойтись без наличных. Где-то треть населения хранит часть сбережений в наличных, и эта доля не меняется уже несколько лет", - сказал зампред ЦБ.

По его словам, роль денег постепенно трансформируется. "Мы считаем, что наличные деньги сейчас все чаще используются как резервные средства, как средства сбережения", - отметил Белов.