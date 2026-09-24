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Минэкономразвития понизило прогноз внешнеторгового сальдо РФ в 2026 г. до $120,8 млрд

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития понизило прогноз экспорта из РФ в 2026 году до $439,1 млрд с $442,2 млрд в майской версии прогноза, ожидания по импорту выросли - до $318,3 млрд с $308,7 млрд, сообщил журналистам представитель ведомства.

Таким образом, Минэкономразвития понизило прогноз по торговому балансу в 2026 году до $120,8 млрд со $133,6 млрд. В 2025 году торговый баланс был равен $113,2 млрд (экспорт - $419,5 млрд, импорт - $306,4 млрд).

Прогноз по экспорту товаров на 2027 год понижен до $423,8 млрд (против $424,7 млрд в майской версии), на 2028 год - до $435,4 (c $445,7 млрд), на 2029 год до $452,6 млрд (с $464,4 млрд.).

Прогноз по импорту товаров в 2027 году вырос до $331,1 млрд (с $322,1 млрд в майской версии), в 2028 году - до $348,3 млрд (с $336,9 млрд), в 2029 году - до $365,3 млрд (с $353,3 млрд.).

В результате прогноз по торговому балансу в 2027 году снизился до $90,7 млрд со $102,6 млрд, в 2028 году - до $87,1 млрд со $108,8 млрд, в 2029 году - до $87,3 млрд со $111,1 млрд.

Сальдо счета текущих операций, по прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году составит $45,4 млрд ($60,6 млрд в майской версии), в 2027 году - $15,7 млрд ($27,3 млрд), в 2028 году - $11,3 млрд ($30,4 млрд), в 2029 году - $10,5 млрд ($31 млрд).

Минэкономразвития
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