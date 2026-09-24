Набиуллина считает, что банки справятся с повышенным спросом на наличные

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с повышенным спросом на наличные стабилизируется, банки смогут адаптироваться, сказала на Международном банковском форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Повышенный спрос на наличные некоторый есть. Там может быть несколько причин: и налоговые изменения, и разного рода слухи, которые циркулировали, но и влияние снижения ключевой ставки, когда ставки по депозитам снижаются, хотя депозиты остаются очень привлекательными", - сообщила она.

Она отметила, что доля наличных в денежной массе выросла лишь ненамного.

"Да, некоторое увеличение спроса на наличные мы видим, но надо смотреть на экономику в целом - макроэкономически. У нас и денежная масса растет. У нас в структуре денежной массы действительно в предыдущие годы сильно упала доля наличных, потому что были привлекательные ставки, очень привлекательные ставки в банках, депозитные ставки. Со снижением ставки у нас эта ситуация некоторым образом нормализуется", - подчеркнула глава ЦБ.

"Здесь тоже мы не видим каких-то радикальных изменений. Банки просто к этому должны адаптироваться. И мы видим, что вы адаптируетесь, никаких проблем нет", - отметила Набиуллина.

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский согласился, что с точки зрения макроэкономических показателей проблем с ростом наличных в обращении нет. По его мнению, вопросы возникают с точки зрения обеления экономики.

"Мы видим, что деньги с депозитов люди начали последние полгода снимать, в наличные. На наш взгляд, основная проблема не в ликвидности. Она в том, что налоговые изменения, которые произошли, они, с одной стороны, позитивно дали пополнение бюджета, а негативно толкают население в эту "серую" экономику. По полтриллиона рублей в месяц, если округлить, с начала года население снимает с депозитов и уносит в нал", - сказал он на форуме. При этом банкир добавил, что этот тренд до конца 2026 года должен сойти на нет.

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин тоже не видит проблем в росте наличных. "Взрослое поколение все-таки, моего возраста, конечно, любит хоть чуть-чуть наличности. Я еще с советских времен помню: мужчина, у которого в кармане есть какие-то деньги, - мужчина, у которого нет - самец. Вот с тех пор, понимаете. На самом деле это нормально", - отметил банкир.

Набиуллина добавила, что банкам, которые заинтересованы в привлечении средств населения, просто нужно подумать об интересных для граждан продуктах.

"Так и есть. Мы сейчас начали ставки по депозитам поднимать, так что в итоге клиенты выигрывают", - подчеркнул Верхошинский.

Ликвидность

Регулятор и банки не видят проблем с ликвидностью в секторе.

"За это отвечают банковские нормативы, банки с запасом их выполняют. Мы за этим следим, но действительно есть повышенное внимание к этому понятию - структурный дефицит ликвидности", - признала Набиуллина.

По ее словам, в этой теме смешалось несколько понятий. Первое - это способность банка выполнять свои обязательства перед клиентом. Второе - это отношения банка и регулятора, это никак не связано с тем, выполняет ли кредитная организация свои обязательства перед клиентом или нет.

Глава ЦБ напомнила, что структурный дефицит ликвидности наблюдался в течение 2012-2017 годов, тогда он на пике составлял 7 трлн рублей, а сейчас в разы меньше.

"Это надуманная тема, зачем-то нагнетается. Что касается, собственно, банковской ликвидности, то есть тех средств, которыми банк может расплатиться с клиентами, а именно это, видимо, интересует, этого достаточно. Есть запас высоколиквидных активов, активы и пассивы сбалансированы по срокам, чтобы не было так, что банки привлекли краткосрочные депозиты, разместили их долгосрочные активы. Мы тоже за этим следим, чтобы банки этим не увлекались. Есть запас активов для рефинансирования в Центральном банке. Поэтому здесь никакой проблемы нет", - заявила Набиуллина.

Костин привел в пример расчеты экспертов, которые показывают, что сейчас дефицит ликвидности составляет 1% от активов сектора, тогда как в 2012-2017 годах он был на уровне 8%. "У нас есть, конечно, теория заговора, что Центральный банк больше держит депозитов банков, чем выдаёт, и немножко стерилизует денежную массу. Но я вот не знаю, это, может быть, и нет (не так - ИФ)", - сказал банкир.

"Это не заговор, это стандартная процедура управления ключевой ставкой. Вас это убедило?", - ответила на это предположение главы ВТБ Набиуллина.

Костин заявил, что в целом проблем с ликвидностью нет, другой вопрос - стоимость этой ликвидности.

"Я присоединюсь к тому, что сказала Эльвира Сахипзадовна. Кто-то когда-то придумал этот термин - дефицит, такое слово, да? Мы же ещё из Советского Союза все, помним, что такое дефицитные товары", - сказал Верхошинский.

Он добавил, что структурный дефицит ликвидности - это профессиональный термин, описывающий взаимоотношения банков и регулятора. "Мне кажется, надо просто этот термин как-то переименовать, Эльвира Сахипзадовна, и всё, не путать людей", - предложил глава Альфа-банка.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что 99,99% населения "наплевать на структурный дефицит ликвидности". "Даже про ключевую ставку, когда я пытался рассказывать людям, им неинтересно. Им дороги стройте, дома стройте, чтобы доходы были как можно выше. Вот что беспокоит население", - сказал он. Он призвал принимать меры, которые позволят нормально развиваться не только финансовому сектору, но и всей остальной экономике.