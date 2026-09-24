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На Кубани ввели режим ЧС из-за сложностей с вывозом зерна после атак БПЛА

На Кубани ввели режим ЧС из-за сложностей с вывозом зерна после атак БПЛА
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края, одного из крупнейших аграрных регионов России, ввели региональный режим чрезвычайной ситуации из-за атак беспилотников на логистическую инфраструктуру, вследствие чего у сельхозтоваропроизводителей возникли сложности с экспортом зерна.

Соответствующий документ губернатор Вениамин Кондратьев подписал 23 сентября.

"Вследствие массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, приостановки работы портов и нарушения работы судоходства в Азово-Черноморском бассейне, у сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна. Считать обстановку, сложившуюся на территории Краснодарского края, начиная с 12 августа 2026 года чрезвычайной ситуацией", - говорится в документе.

Сложившаяся ситуация может повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери, поясняется в постановлении.

"Ввести режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Краснодарского края. Установить региональный уровень реагирования", - отмечается в документе.

Краевому Минсельхозу поручено непрерывно проводить мониторинг и прогнозирование развития возникшей чрезвычайной ситуации, а также оценку ее социально-экономических последствий, информировать сельхозтоваропроизводителей о ЧС, ее масштабах и принимаемых мерах.

Краснодарский край по итогам уборочной кампании-2026 рассчитывает собрать 13,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (на 17% больше, чем годом ранее). Урожай озимой пшеницы в этом году вырос на 21% и составил 11,4 млн тонн.

Вениамин Кондратьев Краснодарский край Минсельхоз Кубань
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