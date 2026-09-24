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Оценка экспорта российского трубопроводного газа на 2026 год повышена до 117,5 млрд куб. м

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оценка экспорта российского трубопроводного газа на 2026 год повышена со 115,5 млрд куб. м до 117,5 млрд куб. м. Как сообщил "Интерфаксу" представитель Минэкономразвития, такие цифры содержатся в макропрогнозе на 2027-2029 годы, рассмотренном в четверг на заседании правительства.

Базовый прогноз на последующую трехлетку понижен: в 2027 году экспорт ожидается на уровне 120,5 млрд куб. м (против 125,5 млрд куб. м. в предыдущем прогнозе от мая 2026 года), в 2028 году – 115 млрд куб. м (против 125 млрд куб. м), в 2029 году – 119,5 млрд куб. м (против 127,5 млрд куб. м).

Минэкономразвития
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