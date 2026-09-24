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Оценка экспорта нефти из России в 2026 году повышена на 7,5 млн т - до 244,7 млн т

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оценка экспорта нефти из России в 2026 году повышена до 244,7 млн т по сравнению с 237,2 млн т, ожидавшимися в мае текущего года. Как сообщил представитель Минэкономразвития, такие цифры содержатся в макропрогнозе на 2026-2029 годы, который правительство рассмотрело 24 сентября.

В 2025 году, по данным Минэкономразвития, экспорт нефти составил 230,8 млн т.

Прогноз экспорта нефти на 2027 год - 232,5 млн т (базовая оценка майского прогноза - 227,4 млн т), на 2028 год - 216,6 млн т (майский прогноз - 236,3 млн т), на 2029 год прогнозируется сохранение уровня 2028 года.

Также в мае макропрогноз Минэкономразвития предполагал, что российская добыча нефти в 2026 году ожидается на уровне 511 млн т в год (с учетом конденсата). В 2025 году, по данным Минэкономразвития, было добыто 511,4 млн т нефти. В 2024 году показатель составлял 516 млн т.

Майский прогноз предполагал рост добычи нефти в 2027 году до 516 млн т, а в 2028 году - до 525 млн т, так же и в 2029 году - 525 млн т.

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