Минэкономразвития заложило в прогноз цену Urals в 2027 г. в $53 за баррель

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ в базовом сценарии заложило в прогноз цены на нефть марки Urals в 2027 г. $53 за баррель, в 2028 году - $52, в 2029 году - $51 , заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в четверг на заседании правительства.

"Внешние предпосылки остаются консервативными. Цена нефти Brent на 2027 год заложена на уровне $73 за баррель (повысили с $65 в майском прогнозе) со снижением до $66 к 2029 году. При оценке внешних условий учитываем, что фьючерсные котировки на этот же сорт, которые сейчас существенно выше, волатильны и во многом отражают текущую ситуацию вокруг Аравийского полуострова", - сказал министр.

"Прогноз цен по Urals повысили меньше - на $1-3, поскольку предполагаем более широкий дисконт к Brent. В 2027 году ожидаем $53 за баррель ($50 в майском прогнозе), к 2029 году - $51 ($50 в майском прогнозе). Это ненамного выше цены отсечения в $50, установленной с 2027 года", - сообщил Решетников.

Согласно макропрогнозу, в 2026 году министерство прогнозирует цену на нефть марки Brent на уровне $85,7 ($81 в майском сценарии), на нефть марки Urals на уровне $61,2 ($59 в майском сценарии).