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Прогноз роста розничной торговли в России в 2026 году повышен с 0,8% до 4,6%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития повысило прогноз роста розничной торговли в 2026 году до 4,6% с 0,8% в майской версии, сообщил журналистам представитель министерства.

В 2027 году Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли на 2,6% (2,3% в майской версии), в 2028 году - на 2,8% (2,8%), в 2029 году - 3,1% (3,1%).

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства отметил , что "потребительский спрос остается опорой роста экономики". "Потребительскую активность поддерживает рост доходов населения. Его основные источники - трудовые и предпринимательские доходы, а также выполнение всех социальных обязательств. Реальные денежные доходы в 2026-2027 годах вырастут на 0,8% и 1,5% соответственно. К 2029 году ожидаем ускорения их роста до 2,8%", - сказал он.

Максим Решетников Минэкономразвития
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