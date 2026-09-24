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ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора.

Такие операции ЦБ приостанавливает на период с 1 октября 2026 года до апреля 2027 года. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Эти меры первоначально были введены 1 апреля 2022 года.

Ограничения не распространяются на возврат за рубеж средств со счетов типа "Ин", которые нерезиденты могут открывать для инвестирования в российский финансовый рынок в соответствии с президентским указом №436 "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов".

Решение принято для поддержания финансовой стабильности, отмечает регулятор.

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