ЦБ рассчитывает на выравнивание тренда по росту наличных платежей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не считает существенным сокращение доли безналичных платежей в розничном обороте во II квартале на 0,5 п.п. - до 88,4%, при этом рассчитывает на выравнивание тренда по росту наличных платежей в дальнейшем, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

"Я бы не сказала, что это прямо снижение доли, потому что там прямо совсем незначительно, она, скорее, даже зафиксировалась. То есть прямо какого-то такого снижения нет. Мы надеемся, что ситуация стабилизируется", - сказала Бакина в ходе Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

"На макроэкономическом уровне мы не видим, каких-то там тревожных сигналов. Мы рассчитываем, что тренд на повышение выровняется. Мы следующую цифру сможем увидеть, у нас на квартальной основе расчеты, поэтому мы увидим по итогу третьего квартала. Как всегда, поделимся этой информацией", - добавила она.

По ее словам, у ЦБ нет цели довести долю безналичных платежей в розничном обороте до 100%, но нужно, чтобы она была на высоком уровне.

ЦБ сообщал о сокращении доли безналичных платежей по итогам II квартала в начале сентября. "На фоне повышения спроса на наличные деньги их доля в денежной массе увеличилась. В связи с этим доля безналичных платежей в розничном обороте незначительно снизилась. Граждане больше, чем в предыдущем квартале, стали использовать наличные. При этом количество и объем безналичных платежей также росли, но меньшими темпами", - отмечал ЦБ.