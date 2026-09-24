Поиск

ЦБ рассчитывает на выравнивание тренда по росту наличных платежей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не считает существенным сокращение доли безналичных платежей в розничном обороте во II квартале на 0,5 п.п. - до 88,4%, при этом рассчитывает на выравнивание тренда по росту наличных платежей в дальнейшем, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

"Я бы не сказала, что это прямо снижение доли, потому что там прямо совсем незначительно, она, скорее, даже зафиксировалась. То есть прямо какого-то такого снижения нет. Мы надеемся, что ситуация стабилизируется", - сказала Бакина в ходе Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

"На макроэкономическом уровне мы не видим, каких-то там тревожных сигналов. Мы рассчитываем, что тренд на повышение выровняется. Мы следующую цифру сможем увидеть, у нас на квартальной основе расчеты, поэтому мы увидим по итогу третьего квартала. Как всегда, поделимся этой информацией", - добавила она.

По ее словам, у ЦБ нет цели довести долю безналичных платежей в розничном обороте до 100%, но нужно, чтобы она была на высоком уровне.

ЦБ сообщал о сокращении доли безналичных платежей по итогам II квартала в начале сентября. "На фоне повышения спроса на наличные деньги их доля в денежной массе увеличилась. В связи с этим доля безналичных платежей в розничном обороте незначительно снизилась. Граждане больше, чем в предыдущем квартале, стали использовать наличные. При этом количество и объем безналичных платежей также росли, но меньшими темпами", - отмечал ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 141,8 млн т

Минфин РФ меняет условия семейной ипотеки с 1 октября

 Минфин РФ меняет условия семейной ипотеки с 1 октября

Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на Мосбирже превысила 2 трлн руб.

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

 Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ в 2026 г. до 4%

 Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ в 2026 г. до 4%

Минэкономразвития ухудшило прогноз снижения инвестиций в РФ в 2026 г. до 5,4%

Доходы бюджета-2027 ожидаются на уровне 43,3 трлн рублей, расходы - 48,8 трлн рублей

Феликс Евтушенков назначен президентом АФК "Система"

Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая

 Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11917 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов