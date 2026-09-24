Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 141,8 млн т

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в 2026 году ожидается в объеме порядка 141,8 млн тонн, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития макропрогнозе на 2026-2029 годы, который в четверг был рассмотрен на заседании правительства.

Это выше, чем урожай 2025 года, который составил 141,2 млн тонн.

Согласно макропрогнозу, сбор зерна в перспективе до 2029 года вырастет до 165 млн тонн, что на 16,9% выше уровня 2025 года.

В 2026 году сбор сахарной свеклы, как ожидается, увеличится на 1,1% по сравнению с 2025 годом и составит 49,5 млн тонн. В 2029 году он достигнет 54,2 млн тонн (рост на 10,7 % к 2025 году). При этом выработка свекловичного сахара в 2026 году составит около 6,7 млн тонн (рост на 5,6 % к уровню 2025 года). К 2029 году его производство возрастет до 7,1 млн тонн (на 12,3% к 2025 году).

Согласно макропрогнозу, в 2026 году урожай подсолнечника снизится на 1,8% и составит 17,2 млн тонн (17,5 млн тонн в 2025 году). В 2029 году урожай прогнозируется в 19,5 млн тонн (рост на 11,5 % к 2025 году).

С учетом динамики урожая прошлого года в 2026 году выработка растительных масел увеличится на 3,2%, до 10,2 млн тонн. К 2029 году рост по сравнению с 2025 годом составит почти 13%, говорится в документе.

Сбор овощей открытого и закрытого грунта прогнозируется в 14,4 млн тонн (рост на 2,4% к 2025 году), картофеля - в 19 млн тонн (сокращение на 2,5% к 2025 году).