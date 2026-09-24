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Проект федерального бюджета планируется внести в Госдуму 1 октября

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов планируется внести в Госдуму 1 октября, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"1 октября планируется внести в Госдуму проект бюджета на 2027 год и последующие 2028-2029 годы", - сказал собеседник агентства в четверг.

Он отметил, что к этому времени, как ожидается, начнет работу уже новый, девятый состав Думы, так как накануне, 30-го сентября, планируется провести первое пленарное заседание палаты парламента.

Ранее в четверг, выступая на заседании правительства при рассмотрении проекта основного финансового документа страны на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что "в соответствии с Бюджетным кодексом проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку нам необходимо направить в Госдуму до 1 октября, и хотя выборы парламента нового созыва совсем недавно завершились, и окончательные итоги еще не подведены, выстраивать работу нужно максимально оперативно".

Михаил Мишустин Госдума
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