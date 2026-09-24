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Минэкономразвития снизило оценку экспорта нефтепродуктов из РФ в 2026 г. на 24 млн т - до 98,5 млн т

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оценка экспорта нефтепродуктов из РФ в 2026 году составила 98,5 млн т, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития макропрогнозе на 2026-2029 годы, который в четверг был рассмотрен на заседании правительства.

В мае макропрогноз Минэкономразвития предполагал, что экспорт нефтепродуктов в 2026 году составит 122,6 млн т. Таким образом, ведомство снизило оценку на 24 млн т.

В 2025 году, по данным Минэкономразвития, экспорт нефтепродуктов из РФ составил 125,8 млн т.

Также оно прогнозирует, что в 2027 году показатель составит 113,1 млн т, в 2028 году - 134 млн т, а в 2029-м - 130 млн тонн.

Согласно майским прогнозам, в 2027-2028 годах из России планировалось экспортировать 134 млн т нефтепродуктов, в 2029 году - 130 млн т.

Минэкономразвития
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