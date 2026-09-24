Поиск

Минэкономразвития ожидает, что вклад ИТ-сектора в ВВП РФ достигнет порядка 3% к 2029 г.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доля ИТ-сектора в структуре ВВП России вырастет до порядка 3% к 2029 году с 2,5% по итогам 2025 года, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития макропрогнозе на 2026-2029 годы, который в четверг был рассмотрен на заседании правительства.

В документе указано, что высокие темпы роста ИТ-сектора определяются ускоренным развитием производства ИКТ-оборудования и электроники, а также отечественной компонентной базы; разработкой и ростом продаж тиражируемого (лицензионного) отечественного ПО (в том числе за счет спроса со стороны владельцев критической информационной инфраструктуры); ростом спроса на услуги российской облачной инфраструктуры и вычислительные мощности (в том числе для развития искусственного интеллекта); расширением аудитории отечественных потребительских онлайн-сервисов.

Реализация проектов по доработке и внедрению российских ИТ-решений осуществляется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", реализация которого началась 1 января 2025 года и продлится до конца 2030 года. Кроме того, будет продолжена работа по обеспечению проникновения цифровых и технологических инноваций в отрасли экономики за счет реализации экспериментальных правовых режимов (ЭПР). К настоящему моменту установлено 22 эксперимента в сфере беспилотного транспорта, госуслуг, медицины. На среднесрочном горизонте ожидается установление не менее 10 экспериментальных правовых режимов, в том числе по эксплуатации роботов-доставщиков и беспилотной техники на территории аэропортов.

Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 141,8 млн т

Минфин РФ меняет условия семейной ипотеки с 1 октября

 Минфин РФ меняет условия семейной ипотеки с 1 октября

Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на Мосбирже превысила 2 трлн руб.

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

 Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ в 2026 г. до 4%

 Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ в 2026 г. до 4%

Минэкономразвития ухудшило прогноз снижения инвестиций в РФ в 2026 г. до 5,4%

Доходы бюджета-2027 ожидаются на уровне 43,3 трлн рублей, расходы - 48,8 трлн рублей

Феликс Евтушенков назначен президентом АФК "Система"

Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая

 Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11917 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов