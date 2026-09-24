Минэкономразвития ожидает, что вклад ИТ-сектора в ВВП РФ достигнет порядка 3% к 2029 г.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доля ИТ-сектора в структуре ВВП России вырастет до порядка 3% к 2029 году с 2,5% по итогам 2025 года, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития макропрогнозе на 2026-2029 годы, который в четверг был рассмотрен на заседании правительства.

В документе указано, что высокие темпы роста ИТ-сектора определяются ускоренным развитием производства ИКТ-оборудования и электроники, а также отечественной компонентной базы; разработкой и ростом продаж тиражируемого (лицензионного) отечественного ПО (в том числе за счет спроса со стороны владельцев критической информационной инфраструктуры); ростом спроса на услуги российской облачной инфраструктуры и вычислительные мощности (в том числе для развития искусственного интеллекта); расширением аудитории отечественных потребительских онлайн-сервисов.

Реализация проектов по доработке и внедрению российских ИТ-решений осуществляется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", реализация которого началась 1 января 2025 года и продлится до конца 2030 года. Кроме того, будет продолжена работа по обеспечению проникновения цифровых и технологических инноваций в отрасли экономики за счет реализации экспериментальных правовых режимов (ЭПР). К настоящему моменту установлено 22 эксперимента в сфере беспилотного транспорта, госуслуг, медицины. На среднесрочном горизонте ожидается установление не менее 10 экспериментальных правовых режимов, в том числе по эксплуатации роботов-доставщиков и беспилотной техники на территории аэропортов.