Трафик авиакомпаний РФ в 2026 г. на фоне "системных ограничений" снизится на 0,3%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году ожидается в объеме 108,5 млн человек, что на 0,3% меньше, чем годом ранее, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития макропрогнозе на 2026-2029 годы, который в четверг был рассмотрен на заседании правительства.

Суммарный пассажирооборот оценивается в 288,4 млрд пассажиро-километров (пкм; +1,4%).

Отрасль сталкивается с "системными ограничениями", отмечается в макропрогнозе: в частности, упомянут дефицит авиапарка и сложности с сервисным обслуживанием импортной техники, закрытие ряда аэропортов юга РФ. "Эти факторы будут сдерживать темпы роста авиаперевозок, особенно на внутренних маршрутах, - сказано в документе. - В международном сегменте ожидается восстановление спроса за счет открытия новых направлений в дружественные страны и развития туристических обменов, однако динамика будет зависеть от геополитической конъюнктуры".

В долгосрочной перспективе, как ожидается, авиаперевозки будут расти. Так, в 2029 году в базовом варианте прогноза они увеличатся до 139,4 млн пассажиров (+28,1% к уровню 2025 года), в консервативном - до 116,6 млн (+7,1%). Пассажирооборот может составить от 288,9 млрд пкм (+1,6%) до 315,2 млрд пкм (+10,8%). Развитие отрасли, как ожидается, будет определяться темпами обновления парка российского производства, модернизацией аэропортов, постепенным восстановлением международного сообщения.

За январь-июль 2026 года пассажиропоток авиакомпаний снизился на 3,8%, до 59,8 млн человек, сообщалось со ссылкой на данные Росавиации. Перевозки внутри РФ упали на 5,5%, до 44,3 млн человек, на международных линиях - выросли на 1,2%, до 15,5 млн. Пассажирооборот снизился на 0,7%, до 159,6 млрд пкм.

Росавиация в январе прогнозировала пассажиропоток авиакомпаний в 2026 году на уровне 110,4 млн человек (за 2025 год трафик составил 108,9 млн пассажиров, -2,5% к предыдущему году). В Минтрансе рассчитывали на сохранение показателя на прошлогоднем уровне. В "Аэрофлоте" прогнозировали, что общий трафик перевозчиков останется в пределах прошлогоднего показателя либо незначительно снизится.

Грузоперевозки

Перевозки грузов российскими авиакомпаниями в 2026 году могут сократиться на 5,8% относительно 2025-го и составить 0,42 млн т, сказано в макропрогнозе. Грузооборот ожидается на уровне 1,68 млрд т-км (-5,7%).

Грузоперевозки в 2029 году в базовом сценарии прогнозируются в объеме 0,46 млн т (+2,6% к уровню 2025-го), грузооборот - 1,78 млрд т-км (-0,1%). По консервативному сценарию эти показатели могут составить 0,42 млн т (-6,1%) и 1,64 млрд т-км (-7,9%) соответственно.

По оперативным данным Росстата, в январе-июле 2026 года перевозки грузов авиатранспортом составили 0,2 млн т (+1,3%), выполненный грузооборот - около 1 млрд т-км (+2,7%). В 2025 году первый из показателей сократился на 8,9%, до 0,446 млн т, второй - на 6,9%, до 1,8 млрд т-км.