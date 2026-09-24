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Производство пищевых продуктов в РФ в 2026 году увеличится на 0,5%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Производство пищевых продуктов в РФ в 2026 году по сравнению с 2025 годом увеличится на 0,5%, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития макропрогнозе на 2026-2029 годы, который в четверг был рассмотрен на заседании правительства.

В 2025 году производство сохранилось на уровне 2024 года.

В 2027 году рост прогнозируется в 1%, в 2028-м - в 2,8%, в 2029-м - в 2,9%. В 2029-м по сравнению с 2025 годом ожидается увеличение объемов производства на 7,4%.

В частности, выработка сахара в 2026 году может вырасти на 5,6%, в 2027-м - на 2,3%, в 2028-м - на 2,1%, в 2029 году - на 1,8%, мяса и субпродуктов - соответственно на 2%, 1%, 2,8%, 2%.

Как считают авторы макропрогноза, росту выработки пищевых продуктов будут способствовать увеличение производства сельхозпродукции, планы компаний отрасли по наращиванию объемов производства, а также рост платежеспособности населения.

При этом, как отмечается в документе, для достижения прогнозируемых объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции важнейшим условием по-прежнему является сохранение благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Минэкономразвития
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