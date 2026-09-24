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Макропрогноз предполагает рост выпуска автотранспорта в РФ в 2026 г. на 2,5%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в РФ в 2026 году увеличится на 2,5%, в среднесрочной перспективе - будет расти в среднем на 4,8%, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития макропрогнозе на 2026-2029 годы, который в четверг был рассмотрен на заседании правительства.

"В автомобилестроении по итогам года прогнозируется рост на 2,5% на фоне нормализации складских запасов, которые сдерживали выпуск автомобилей в 2025 году. В среднесрочной перспективе ожидается рост производства темпами выше 4,8% в среднем за счет восстановления внутреннего спроса, расширения производства отечественных моделей, а также реализации проектов по углублению локализации автомобильного производства", - сказано в макропрогнозе.

Так, в базовом сценарии в 2027 году рост производства ожидается на уровне 3,7% г/г, в 2028 - 4,8%, в 2029 - 6%.

В целом машиностроительный комплекс РФ по итогам 2025 года увеличил производство на 10,1%, отмечено в макропрогнозе. В значительной степени положительная динамика определялась расширением выпуска продукции, связанной с выполнением гособоронзаказа: производства прочих транспортных средств и оборудования (на 33,9%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 12,9%), а также электрического оборудования (на 1,4%). При этом наибольшее отрицательное влияние оказало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (снизилось на 22,6%).

Развитие машиностроения в этом году, по прогнозу, продолжит осуществляться в рамках мероприятий по субсидированию спроса и предложения по госпрограмме развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности, а также с помощью общесистемных мер поддержки - специальных инвестиционных контрактов (СПИК), льготных займов Фонда развития промышленности и др.

Минэкономразвития
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