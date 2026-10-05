Рубль дешевеет к юаню на "Мосбирже" на фоне дешевеющей нефти

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рубль дешевеет к юаню на открытии торгов Московской биржи в понедельник на фоне дешевеющей нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 4,7 копейки, до 12,544 рубля. При этом юань оказался на 11,12 копейки выше уровня действующего официального курса.

"На протяжении сентября рубль постепенно укреплялся по отношению к основным валютным парам. CNYRUBF и USDRUBF за месяц снизились на 3,1%, а EURRUBF потерял 5,6%. К концу месяца котировки откатились до уровней третьей декады августа. В качестве основных факторов поддержки российской валюты выделим высокие цены на энергоресурсы, а также паузу в снижении ставки ЦБ. Высокие цены на нефть и газ увеличивают предложение валюты на рынке, в то время как спрос на иностранные деньги снижается, поскольку период отпусков подходит к концу. Фактором укрепления послужила и сентябрьская пауза в снижении ставки ЦБ после долгих месяцев смягчения денежно-кредитных условий. Скорректировать влияние обозначенных факторов может наращивание покупок валюты со стороны Минфина, а также увеличение премии за риск, что наблюдаем по росту доходностей ОФЗ. Таким образом, риски в октябре видятся несколько более сбалансированными", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Олег Решетников.

Нефть дешевеет в понедельник утром на фоне роста экспорта с Ближнего Востока, а также решения стран G7 о высвобождении топлива из стратегических резервов.

К 9:05 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,82% до $101,37 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,5%, до $89,74 за баррель.

Страны, входящие в G7, высвободят из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев.

Экспорт нефти с Ближнего Востока в течение четырех из семи дней последней недели сентября превышал уровни, фиксировавшиеся до начала войны США и Ирана, несмотря на нападения на суда, проходящие через Ормузский пролив, по данным Kpler.

Экспорт нефти из региона в эти дни составлял от 19,5 млн до 22,5 млн баррелей в сутки (б/с) против среднего показателя в 18 млн б/с за период с марта 2025 по февраль 2026 года.

Текущий нефтяной кризис будет преодолен, и ведущую роль в этом сыграют совместные действия стран ОПЕК+, такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал вице-премьер Александр Новак по итогам заседания "семерки добровольцев" стран ОПЕК+, а также мониторингового комитета ОПЕК+. Он отметил, что на комитете была отмечена "достаточно волатильная и напряженная" ситуация на нефтяном рынке, где наблюдается дефицит.

"При этом страны ОПЕК+ выполняют обязательства в полном объеме с учетом действующих ограничений. Комитет также выразил озабоченность атаками на энергетическую инфраструктуру, а также нарушением морских международных перевозок, логистики. И это, в свою очередь, серьезно влияет на неопределенности на нефтяном мировом рынке, на волатильность. Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи", - сказал Новак.

"Уверен, что текущий кризис, который сегодня мы наблюдаем на мировых нефтяных рынках, он будет преодолен, в том числе ведущую роль будут обеспечивать наши совместные действия", - заметил Новак.

Министры семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам традиционной ежемесячной онлайн-встречи приняли решение продлить действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь, сообщила ОПЕК.

Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки - Саудовской Аравии и России - сохранен на уровне 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Ирак имеет право добывать 4,431 млн б/с, Кувейт - 2,676 млн б/с, Казахстан - 1,628 млн б/с, Алжир - 1,007 млн б/с, Оман - 841 тысячу б/с.

Участники соглашения подтвердили приверженность достижению его полного исполнения. Подчеркнуто, что "семерка" продолжит проводить ежемесячные встречи для обзора рыночной конъюнктуры. Следующая состоится 1 ноября.