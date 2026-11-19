Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением фондовых индексов

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг не демонстрирует ярко выраженной динамики; участники рынка анализируют опубликованную накануне вечером инфляционную статистику, а также ждут итогов встречи лидеров России, Китая и США на на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2471,37 пункта (+0,06%), индекс РТС - 946,81 пункта (+0,06%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "Полюса" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "ИКС 5" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%) и Сбербанка (+0,3%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Татнефти" (-0,2%), "РусАла" (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,2%), МКПАО "ВК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), МКПАО "Яндекс" (-0,1%), "Т-Технологий" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Рост потребительских цен в России за неделю с 10 по 16 ноября составил 0,19% после роста на 0,12% с 3 по 9 ноября, снижения на 0,04% с 27 октября по 2 ноября, роста на 0,08% с 20 по 26 октября, на 0,05% с 13 по 19 октября, на 0,11% с 6 по 12 октября и на 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за октябрь и половину ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 ноября ускорилась до 7,07% с 6,97% на 9 ноября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года.

По данным Росстата, плодоовощная продукция с 10 по 16 ноября подорожала на 1,7% (после роста на 1,6% неделей ранее). Цены на бензин за этот период выросли на 0,09%, на дизельное топливо увеличились на 0,49%. С начала года бензин подорожал на 15,34%, дизельное топливо - на 14,08%.

В Кремле прагматично настроены в связи с предстоящей встречей президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне: речь пойдет о том, как дальше выстраивать отношения. В преддверии встречи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России нет невероятных, но есть прагматические ожидания от хорошего обмена мнениями по широкому кругу вопросов.

"Что касается вопросов, которые могут быть обсуждены, они носят очень-очень широкий характер, поскольку международная обстановка заставляет прежде всего говорить о тех конфликтах, которые сейчас нарывают в буквальном смысле", - сказал накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков. Помимо этого, отметил он, "естественно, пойдет разговор о том, как дальше выстраивать отношения, в том числе между крупными державами, а также как это сотрудничество этих крупных держав может влиять на оздоровление ситуации в мире вообще".

Отвечая на вопрос, можно ли с уверенностью сказать, что украинский вопрос будет в повестке, Ушаков заявил: "Я думаю, что без дискуссии по этому вопросу лидеры вряд ли обойдутся".

В среду Путин уже провел полноформатные переговоры с Си Цзиньпином, потом он и китайский лидер встретились с Трампом на приеме в честь глав делегаций саммита АТЭС. Перед приемом на церемонии совместного фотографирования Путин и Трамп в присутствии Си Цзиньпина обменялись рукопожатием и перекинулись парой фраз.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином выгодна Вашингтону, поскольку Москва и Пекин работают вместе. "Потому что они работают вместе. У них есть отношения", - подчеркнул Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос ведущей, почему ему выгодно встречаться с Путиным и Си Цзиньпином одновременно. По мнению американского лидера, партнерство Москвы и Пекина "не должно было состояться", однако их объединила тема энергоносителей. По его словам, "свел их" экс-президент США Барак Обама.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой тенденции. Инвесторы оценивали финансовые результаты Nvidia и других компаний, а также протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы. Тогда американский ЦБ принял решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,75-4% годовых. За такой шаг проголосовали 10 из 12 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC).

При этом почти все руководители Федрезерва на последней встрече склонялись к целесообразности повышения ключевой ставки в предстоящие месяцы при развитии инфляционной картины и ситуации на рынке труда в соответствии с их базовыми сценариями, говорится в протоколе. Двое членов FOMC отметили, что в случае получения неблагоприятных данных об инфляции может потребоваться рассмотреть подъем ставки более чем на 25 базисных пунктов на заседании в декабре.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренный рост (+0,63%), что говорит о вероятной активизации покупателей на фондовых биржах США 19 ноября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Австралии и Гонконга снижаются на 0,5-1,9%, в то время как индексы Южной Кореи и Японии подрастают на 0,6-0,8%.

В свою очередь мировые цены на нефть 19 ноября утром продолжают опускаться после умеренного снижения накануне; участники рынка продолжают следить за новостями относительно ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве опустилась на 0,05%, до $91,9 за баррель, при этом фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,36%, до $82,96 за баррель.