ВТБ сохраняет планы продажи пакета в "Пулково"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Планы ВТБ продать свой пакет в петербургском аэропорту "Пулково" в силе, но говорить о сроках сделки преждевременно, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "ВТБ инфраструктурный холдинг" Антон Новиков в кулуарах форума "Транспорт России".

"Позиция ВТБ по продаже пакета в "Пулково" была озвучена председателем правления (Андреем Костиным - ИФ) на ВЭФ-2025, и с тех пор она не изменилась: готовность и желание продать этот пакет есть", - заявил Новиков.

"Интерес к такому активу был и остается - это не удивительно, учитывая, что проект реализован в формате ГЧП, а бюджет Санкт-Петербурга получил более 15 млрд рублей концессионных платежей. При этом бизнес любит конкретные факты и цифры: когда сделка состоится, об этом станет известно. Фантазировать о сроках закрытия не будем", - ответил он на просьбу уточнить, сколько претендентов проявили интерес к сделке и возможна ли она до конца этого года.

Приобретением доли ВТБ в "Пулково", которая составляет 25,01%, интересуются два потенциальных покупателя, идет процесс due diligence, сообщал Костин в конце 2025 года. Интересуются "в основном те, кто уже владеет аэропортами и для кого этот аэропорт был бы еще одним", уточнял он.

Оператором "Пулково" является ООО "Воздушные ворота Северной столицы", которое принадлежит ООО "Холдинг ВВСС". Доля структур ВТБ в этом ООО самая большая. Среди других его крупных совладельцев - оманская Orbit Aviation (25%, ранее принадлежала немецкой Fraport), катарская F3 Holding LLC (24,99%). В 2025 году "Пулково" обслужил 20,8 млн человек (на уровне показателя предыдущего года), став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны. Базовый перевозчик аэропорта - авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").

Крупнейшие в России частные аэропортовые холдинги - "Новапорт", "Аэропорты регионов" и "Аэродинамика", которые объединяют авиатерминалы в регионах страны. "Новапорт" не интересуется покупкой доли ВТБ в "Пулково", заявлял основатель холдинга Роман Троценко.