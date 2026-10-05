Индексы МосБиржи и РТС открыли основную сессию ростом на 0,7%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в понедельник растет на надеждах снижения геополитических рисков и продолжения переговорного трека по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором выступает дешевеющая нефть (декабрьский фьючерс на Brent опустился ниже $101,5 за баррель) и сохраняющаяся напряженность в конфликте с Украиной.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,7%.

К 09:01 индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 2293,46 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% до 865,42 пункта. Из индексных акций лидируют в росте бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Аэрофлота" (+1,8%), "Т-Технологии" (+1,3%); подешевели после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие бумаги банка "Санкт-Петербург" (-7,5%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 3 октября, составляет 83,4839 рубля (+23,85 копейки).

Акции "ЛУКОЙЛа" выступают лидерами роста на фоне сообщения The New York Times о том, что переговоры России и США об урегулировании конфликта вокруг Украины включают в себя обсуждение многомиллиардной нефтяной сделки. По данным издания, речь идет о возможной продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", в числе которых сеть нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и АЗС за пределами России. Сделка, как полагают источники NYT, может быть завершена еще до окончания конфликта вокруг Украины. По утверждению источников издания, президент Владимир Путин поднял вопрос о сделке на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября: он якобы предложил завершить ее, чтобы продемонстрировать возможность делового сотрудничества России и США.

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "ВК" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), АФК "Система" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%).

Подешевели акции "Хэдхантера" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп примет решение о том, вводить ли пошлины в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России, после оценки всех "за" и "против", заявил в воскресенье в интервью CBS министр энергетики США Крис Райт. Министр также подчеркнул, что Трамп активно работает над урегулированием конфликта России и Украины. "Мы поддерживаем постоянный диалог о завершении этого конфликта с обеими сторонами", - заявил министр, выразив мнение, что завершение украинского конфликта приведет к снижению цен на энергоносители.

CBS отмечает, что, согласно закону об антироссийских санкциях, Трамп до 18 октября должен принять решение о том, введет ли он на данном этапе пошлины против крупнейших покупателей российских энергоносителей. Такими странами являются, в частности, Китай и Индия.

Минобороны заявило в воскресенье, что Россия усилит удары по целям в Киеве и других регионах Украины после слов президента Владимира Зеленского о планах ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"В Минобороны России услышали заявление В.Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", - сообщило министерство.

Минобороныотмечает, что российские военные наносят массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия Украины. Министерство заявило, что ответственность за усиление российских ударов лежит на Зеленском. "Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность", - говорится в заявлении.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, рынок акций остается в состоянии неопределенности, двигаясь в узком диапазоне. Участники рынка внимательно следят за новостями - возможный прогресс по украинскому урегулированию или изменения в налоговой политике Минфина могут стать триггерами для дальнейшего движения.

Нефтяные цены продолжают снижаться на фоне решения стран G7 высвободить значительные объемы запасов. Япония же рассматривает новый пакет санкций против России, в том числе против судов и с расширением экспортных ограничений.

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме тестирует сопротивление 2288 пунктов, далее при наличии позитивных новостей индекс может попытаться дойти до следующего уровня 2328 пунктов. В случае ухудшения настроений индикатор может вернуться к уровню поддержки 2235 пунктов, считает Гудым.

В США в прошлую пятницу индексы акций выросли на 0,5-1,2% во главе с Nasdaq на слабых данных по рынку труда, которые сокращают вероятность скорого повышения ключевой ставки Федрезервом (ФРС).

В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в сентябре увеличилось на 29 тысяч. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 90 тыс. Безработица в стране неожиданно повысилась до 4,2% с 4,1% месяцем ранее.

Данные по занятости внимательно отслеживает Федрезерв и учитывает их при принятии решений по ключевой ставке. После выхода худших, чем ожидалось, статданных трейдеры снизили оценку вероятности повышения ставки ФРС в октябре до примерно 22%, по данным CME FedWatch.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, австралийский ASX топчется на уровне пятницы, гонконгский Hang Seng теряет 0,03%), слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.

На нефтяном рынке цены снижаются на фоне роста экспорта с Ближнего Востока, а также решения стран G7 о высвобождении топлива из стратегических резервов.

К 9:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,9% до $101,39 за баррель (-0,06% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,5% до $89,77 за баррель (-1,9% в пятницу).

Министры семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам традиционной ежемесячной онлайн-встречи приняли решение продлить действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Подчеркнуто, что "семерка" продолжит проводить ежемесячные встречи для обзора рыночной конъюнктуры. Следующая встреча состоится 1 ноября.

Страны, входящие в G7, высвободят из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев.

Экспорт нефти с Ближнего Востока в течение четырех из семи дней последней недели сентября превышал уровни, фиксировавшиеся до начала войны США и Ирана, несмотря на нападения на суда, проходящие через Ормузский пролив, согласно данным Kpler.

Экспорт нефти из региона в эти дни составлял от 19,5 млн до 22,5 млн баррелей в сутки (б/с) против среднего показателя в 18 млн б/с за период с марта 2025 по февраль 2026 года.

Представитель хуситов Яхья Сари объявил в воскресенье в соцсети X, что группировка успешно атаковала ракетами и БПЛА два объекта Saudi Aramco на саудовской территории. Он предупредил, что хуситы продолжат удары по военным и нефтяным объектам в Саудовской Аравии.

Мировой нефтяной рынок в настоящее время подвержен высокой волатильности, есть дефицит предложения. К таким выводам пришли участники мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого состоялось в воскресенье, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

"Важной составляющей нашего диалога будет проведение в Эр-Рияде 12 октября Международного нефтяного конгресса, на полях которого мы также обсудим и текущую ситуацию на рынке, и в целом прогнозы по окончанию 2026 года и прогнозы на 2027 год", - добавил Новак.

Он отметил, что отдельное внимание комитет уделил вопросам обеспечения безопасности энергетических объектов и транспортных путей, которые также серьезно влияют на неопределенность на нефтяном мировом рынке и на волатильность.