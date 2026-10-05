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СПБ биржа с 7 октября расширит линейку фьючерсов на зарубежные акции

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 7 октября начнет торги еще 20 "неоактивами" (фьючерсными контрактами, вариационная маржа по которым фиксируется по закрытым позициям) на ценные бумаги глобальных компаний, говорится в сообщении площадки.

Среди них такие компании, как Airbnb, AST SpaceMobile, Cloudflare, Zoom Communications и другие.

"СПБ биржа" запустила торги "неоактивами" в апреле, первыми базисными активами стали акции Amazon.com Inc., Coinbase Global, Netflix Inc., Tesla, Advanced Micro Devices и индексы криптовалют Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron.

Финансовый результат по "неоактивам" рассчитывается в валюте котировки, а начисляется или списывается в рублях. Комиссия взимается только в случае переноса открытой позиции на следующий день.

Общее количество "неоактивов" после расширения линейки достигнет 65.

"Неоактивы" на ценные бумаги торгуются по будням с 7:00 до 23:00, по выходным - с 10:00 до 23:00. Сделки с "неоактивами" на индексы криптовалют можно совершать с 7:00 до 00:00 по будням, с 10:00 до 00:00 по выходным.

СПБ биржа
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