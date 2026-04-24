"СПБ биржа" запустила торги 10 бессрочными фьючерсами на американские акции и криптовалюты

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" запустила торги бессрочными фьючерсными контрактами на акции Amazon.com Inc., Coinbase Global, Netflix Inc., Tesla и Advanced Micro Devices, а также на индексы криптовалют Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron, свидетельствуют данные в приложении "Т-Инвестиций".

Планы запуска нового типа фьючерсов биржа анонсировала в начале апреля. Вариационная маржа по этим инструментам фиксируется по закрытым позициям. Комиссия за внутридневные сделки не взимается, однако предусмотрена плата за перенос позиции на следующий день (ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых от стоимости позиции). Новые инструменты "СПБ биржа" называет "неоактивами".

"Сейчас мы концентрируемся на создании ликвидности по ограниченному списку инструментов, которые уже торгуются. Прежде чем расширять линейку базисных активов, необходимо убедиться, что клиентам комфортно торговать. В дальнейшем список базисных активов будет расширяться - потенциал огромный, поскольку в мире существуют тысячи таких активов. Наши торгово-клиринговые технологии позволяют регулярно увеличивать количество доступных неоактивов, расширяя возможности инвесторов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "СПБ биржи".

Торги "неоактивами" проводятся по будням с 7:00 до 00:00 по Москве, в выходные и праздники - с 10:00 до 00:00. Цены "неоактивов" рассчитываются в долларах, доход начисляется в рублях.

"Неоактивы" с привязкой к стоимости криптовалют доступны только квалифицированным инвесторам, сделки с другими "неоактивами" могут совершать неквалифицированные инвесторы после прохождения тестирования.

