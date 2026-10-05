В Турции в сентябре инфляция была минимальной за пять лет

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Турции в сентябре потребительские цены выросли на 29,7% в годовом исчислении, сообщает Trading Economics со ссылкой на Turkstat.

Это минимальные темпы повышения почти за пять лет (с ноября 2021 года).

В августе инфляция составляла 31,5%. Аналитики в среднем ожидали ее замедления до 30,3% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 27,6%, одежда и обувь - на 13,2%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 31,6%, товары для дома - на 23,8%. Стоимость жилищно-коммунальных услуг выросла на 40%, транспортных - на 35,1%, образовательных - на 48,6%, медицинских - на 43,3%, страховых и финансовых - на 31,9%. Цены в кафе, ресторанах и гостиницах повысились на 29,5%.

Потребительские цены в стране в сентябре выросли на 1,8% относительно предыдущего месяца, также как и в августе.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце увеличились на 27,4% за год и на 2,1% за месяц. В августе данные показатели составляли 28% и 2,6% соответственно.