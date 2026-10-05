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Deutsche Telekom хочет к 2030 году сэкономить 2,5 млрд евро за счет ИИ и автоматизации

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Германская Deutsche Telekom рассчитывает к 2030 году снизить косвенные затраты примерно на 2,5 млрд евро относительно 2023 года за счет ИИ и автоматизации.

"ИИ раньше фиксирует пиковый трафик в сотовой сети, помогает представителям клиентской службы и тем самым способствует незамедлительному решению проблем", - сообщила компания.

Валовая экономия за пределами США от ИИ и автоматизации в 2027 году оценивается на уровне 1,1 млрд евро в сравнении с 2023 годом. Дополнительно сэкономленные в следующем году средства планируется частично направить на инвестиции в германскую цифровую инфраструктуру и оптоволоконную сеть.

Компания также намерена к 2030 году увеличить связанную с ИИ выручку от работы с компаниями за пределами США до порядка 800 млн евро, видя "крупную бизнес-возможность" в стремлении Европы развивать суверенный ИИ.

Deutsche Telekom США Европа Германия
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