Владельцами 30% RWB стали закрытые паевые инвестфонды

Компания объяснила изменения "новой концепцией распределения ответственности"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Комбинированные закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) "Томь" и "Гало" с 19 ноября стали владельцами в общей сложности 30% ООО "РВБ" (объединенная компания Wildberries-Russ).

По данным ЕГРЮЛ, "Томь", который находится под управлением АО "ГФТ ПИФ", теперь принадлежит 17,5% "РВБ". "Гало" находится под управлением ООО "УК "Эмрис" и владеет 12,5% объединенной компании.

В результате изменений, свои доли в ООО "РВБ" снизили компании ООО "Вайлдберриз" (с 65% до 45%) и ООО "Стинн" (с 35% до 25%).

"Группой RWB приняты решения по оптимизации текущих активов в России и странах присутствия и новой концепции распределения ответственности и состава учредителей", - прокомментировали изменения в пресс-службе компании.

ООО "Вайлдберриз", согласно ЕГРЮЛ по состоянию на декабрь 2025 года, на 100% принадлежит основательнице Wildberries и главе RWB Татьяне Ким. С 16 ноября Ким находится под санкциями Евросоюза.