"АвтоВАЗ" и другие концерны обсудили с ЦБ ситуацию в российском автопроме

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Процентная нагрузка и высокая стоимость кредита продолжают давить на автомобильную отрасль, ситуацию "АвтоВАЗ" и другие российские концерны на прошлой неделе обсуждали с представителями Банка России, рассказал журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на полях "Транспортной недели".

"Буквально на прошлой неделе большая делегация руководителей ЦБ была на "АвтоВАЗе". Посмотрели, как мы производим автомобили. Как мне показалось, они остались довольны увиденным, была такая содержательная дискуссия. Конечно, там были представители и других наших крупнейших автомобилестроительных холдингов, в том числе "ГАЗа", "КАМАЗа", "Соллерса", "Москвича", которые смогли донести непосредственно высокому руководству ЦБ ту ситуацию, которая есть в автопроме, в том числе с финансовыми моделями, функционированием крупнейших автомобилестроительных заводов", - сказал Соколов журналистам.

"Посмотрим на итоги этой дискуссии - как это будет приниматься во внимание регулятором при следующих шагах в денежно-кредитной политике, в том числе в части решений по ключевой ставке", - добавил глава "АвтоВАЗа".

Он констатировал, что высокой остается, в частности, долговая нагрузка автовазовских поставщиков, что не может не влиять на цены конечной продукции автопроизводителя.

"Процентная нагрузка на отрасль, действительно, высока. Не раскрывая конкретных показателей, могу сказать, что на себестоимость нашей продукции это влияет очень серьезным образом. Естественно, цена, которая устанавливается дилерским центром, отталкивается от себестоимости - мы же не можем торговать в убыток. Поэтому, конечно, сокращение процентной нагрузки за счет разных мер - в первую очередь, конечно, за счет снижения ключевой ставки - было бы очень важным фактором снижения себестоимости и, как следствие, и конечных цен на автомобили", - сказал Соколов.

Глава "АвтоВАЗа" добавил, что ужесточение политики регулятора в части одобрения выдачи автокредитов также ощущается на продажах отечественного автобренда.

"Мы, конечно, видим и по опыту входящего в нашу группу Авто Финанс банка, и по работе программы Lada Finance, которую также реализуют другие системообразующие банки страны, что процент одобрения сделок по покупке с кредитными инструментами уменьшается. Это, конечно, сдерживает продажи. Но это политика Центрального банка", - сказал Соколов.

По оценке "АвтоВАЗа", продажи Lada в РФ за три квартала 2026 г. подросли на 0,4%, до 244,6 тыс. шт. При этом, в целом, российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей за тот же период, по подсчетам Минпромторга РФ, вырос почти на 7%, преодолев отметку в 1 млн шт.