"АвтоВАЗ" в 2026 году не выпустит намеченные год назад 400 тысяч Lada

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация на российском авторынке обусловила необходимость корректировок производственного плана "АвтоВАЗа" в течение года в сторону уменьшения, но, тем не менее, выпуск Lada по итогам года покажет положительную динамику, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов на полях "Транспортной недели".

Соколов уже с середины 2026 года периодически говорил, что с учетом текущей ситуации на российском авторынке и давления валютного курса на экспорт "АвтоВАЗу" пришлось корректировать план выпуска на 2026 год, который год назад утверждался в параметрах 400 тысяч автомобилей.

"План произвести 400 тысяч автомобилей утверждался в конце 2025 года. Но в течение текущего года было несколько заседаний совета директоров, на которых этот план уточнялся и корректировался в зависимости от состояния рынка. Когда мы в прошлом году намечали планы на 2026 год, мы исходили из того, что рынок составит 1,5 млн автомобилей. Сейчас уже точно видно, что он таким не будет, и он останется в параметрах прошлого года - на уровне примерно 1,4 млн единиц. Логично сделать вывод, что и производство останется примерно в прошлогодних параметрах", - сказал Соколов.

"Но все-таки, уже четко понимая наш производственный план на декабрь, могу сказать, что мы произведем больше автомобилей, чем по итогам 2025 года. Насколько больше - расскажем по традиции в начале января", - добавил он.

В 2025 году "АвтоВАЗ" произвел 324,6 тысячи Lada.

Производственные планы компании на 2027 год Соколов не раскрыл, отметив, что они будут утверждены советом директоров к середине декабря.

"Но мы с вами можем предполагать, что, исходя из прогнозов на следующий год - а, очевидно, если ничего неожиданного не случится, то сильного роста или, наоборот, падения рынка не произойдет - планы будут примерно такими же, какими они когда-то формировались и для 2026 года. Мы отталкиваемся от продаж. Сегодня производить автомобили на склад при такой высокой ключевой ставке слишком дорого", - сказал Соколов.

Ммъ ко ап

Ленты:

Главные новостиНовости Интерфакса

Сущности

АО "АвтоВАЗ"

Темы:

Автомобильная промышленностьНовости Ин