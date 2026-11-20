В России аудитория сервисов кикшеринга за 2026 год выросла до 25,7 млн человек

88,2% поездок совершается не для развлечения, средняя продолжительность поездки - около 10 минут, средняя протяженность - 2 км

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В России за девять месяцев 2026 года количество активных пользователей сервисов кикшеринга в РФ за девять месяцев 2026 года составило 25,7 млн человек, увеличившись на 0,8% с 25,5 млн в 2025 году, говорится в отчете Ассоциации операторов микромобильности, представленном на "Транспортной неделе".

В отчете представлены данные трех крупнейших операторов кикшеринга - "Юрент", Whoosh и "Яндекс Go". В сервисах зарегистрировано 100 млн аккаунтов.

Согласно отчету, пользователи ежедневно совершают около 1 млн поездок на арендных самокатах, при этом 88,2% поездок совершается по транспортному сценарию, а не для развлечения. Средняя продолжительность поездки - около 10 минут, средняя протяженность - 2 км.

"Самокаты дополняют общественный транспорт. Днем кикшеринг усиливает общественный транспорт: помогает быстрее добраться до метро или автобусной остановки и преодолеть оставшуюся часть маршрута. Ночью, когда общественный транспорт не работает или ходит редко, кикшеринг позволяет самостоятельно передвигаться по городу", - отмечается в отчете.

19% поездок на кикшеринге - ночные.

Сервисы кикшеринга работают в 311 городах России. Кикшерингом охвачены почти все крупные города - сервисы работают в 93,8% городов-миллионников, 81,8% городов с населением 0,5-1 млн жителей, 87,1% - в городах с 300-500 тысячами жителей и 67,5% поселений с 100-300 тысячами жителей.

Совокупный парк операторов насчитывает 597 тысяч прокатных электросамокатов. В среднем на один кикшеринговый самокат приходится 130 жителей России, а на одного жителя - 3,5 поездки. Больше всего километров на электросамокатах проезжают в Москве и Санкт-Петербурге, однако кикшеринг активно используют и в других крупных городах - Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре, отмечается в отчете.

Инвестиции операторов в парковочную инфраструктуру за девять месяцев составили 178,3 млн рублей. Речь идет как о парковках для средств индивидуальной мобильности, так и о парковочной разметке.

В 2026 году на 100 тысяч поездок за девять месяцев приходилось 0,57 ДТП против 0,65 годом ранее.