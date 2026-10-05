Курс рубля к юаню ускорил снижение на новости об увеличении покупки валюты Минфином

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Курс рубля к юаню ускорил снижение на "Московской бирже" на сообщении о том, что Минфин с 7 октября увеличит покупку валюты/золота в рамках бюджетного правила в 5 раз, до 12,7 млрд рублей в день.

К 12:09 по Москве юань подорожал на 14 копеек, до 12,637 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 20,42 копейки выше уровня действующего официального курса.

Минфин сообщил, что с 7 октября по 6 ноября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 279,42 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 12,7 млрд рублей.

С 7 сентября по 6 октября Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 55,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 2,5 млрд рублей. Таким образом, покупка валюты с 7 октября вырастет чуть более чем в 5 раз.

Банк России во II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 октября по 6 ноября 2026 года увеличит покупку валюты до 12,12 млрд рублей (с 7 сентября по 6 октября покупает ее объемом 1,92 млрд рублей).