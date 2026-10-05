Минфин с 7 октября увеличит покупку валюты/золота в пять раз

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минфин с 7 октября по 6 ноября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 279,42 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 12,7 млрд рублей, сообщило ведомство.

С 7 сентября по 6 октября Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 55,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 2,5 млрд рублей. Таким образом, покупка валюты с 7 октября вырастет чуть более чем в 5 раз.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам сентября составило 10,04 млрд рублей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре на сумму 289,46 млрд рублей.

Банк России во II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 октября по 6 ноября 2026 года увеличит покупку валюты до 12,12 млрд рублей (с 7 сентября по 6 октября покупает ее объемом 1,92 млрд рублей).

Минфин покупает валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с момента возобновления операций 8 мая 2026 года после двухмесячного перерыва. В марте и апреле этого года ведомство не проводило операции, объяснив это планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть. Сразу после возобновления объем ежедневных покупок составлял эквивалент 5,8 млрд рублей, с 5 июня объем увеличился до 9,9 млрд рублей в день, с 7 июля составлял 5,4 млрд рублей в день, с 7 августа - по 6,5 млрд рублей в день. В январе и феврале Минфин продавал валюту/золото на 192,1 млрд рублей (по 12,8 млрд рублей в день - рекорд по ежедневному объему продаж за всю историю проведения соответствующих операций) и 226,8 млрд рублей (11,9 млрд рублей) соответственно.