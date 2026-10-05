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Saudi Aramco заявила о падении мировых резервов нефти до пугающе низкого уровня

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Мировые резервы нефти, смягчающие последствия перебоев с поставками, сократились до "пугающе низкого" уровня, заявил глава саудовской госкомпании Saudi Aramco Амин Насер.

Это, по его словам, создает риск ухудшения ситуации на нефтяном рынке в случае, если Ормузский пролив не откроется для беспрепятственного движения судов.

"Пока Ормузский пролив полностью не откроется, и доверие участников рынка не будет восстановлено, суровая реальность такова, что давление на рынки как нефти, так и нефтепродуктов будет усиливаться, - сказал Насер на форуме Energy Intelligence в Лондоне в понедельник. - Хотя дефицит нефти - серьезная проблема, цены на нефтепродукты выросли еще сильнее".

Как сообщалось, в минувшую пятницу страны, входящие в G7, приняли решение высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива, чтобы сдержать рост цен.

Высвобождение резервов даст некоторое время, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением, отметил Насер, слова которого приводит агентство Bloomberg. Даже после возобновления судоходства через Ормузский пролив государствам может потребоваться до двух лет, чтобы восстановить свои резервы, добавил он.

По словам Насера, Aramco удавалось сохранять устойчивые поставки нефти на протяжении ближневосточного конфликта благодаря использованию зарубежных хранилищ и оперативному ремонту поврежденной инфраструктуры.

Компания ищет альтернативные маршруты экспорта нефти и дополнительные хранилища за рубежом, чтобы избежать чрезмерной зависимости от какого-то одного способа доставки нефти покупателям на мировом рынке, заявил он.

Насер отметил, что Aramco может в течение нескольких дней выйти на максимальный устойчивый уровень добычи в 12 млн баррелей в сутки.

"Наша система не повреждена", - сказал он, добавив, что компания располагает стратегическими резервами и может при необходимости изолировать отдельные участки и перераспределять добычу.

В минувшее воскресенье представитель хуситов Яхья Сари написал в соцсети X, что группировка успешно атаковала ракетами и БПЛА два объекта Saudi Aramco на саудовской территории. Он предупредил, что хуситы продолжат удары по военным и нефтяным объектам в Саудовской Аравии.

Saudi Aramco нефть
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