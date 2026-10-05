В ЕК не комментируют, как распределят 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из резервов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Решение группы G7 о высвобождении 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов и организация этого процесса находятся в ведении Международного энергетического агентства (МЭА), заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"На данном этапе я не смогу дать дальнейшие комментарии относительно конкретных количеств и объемов. Сейчас этот процесс находится в ведении Международного энергетического агентства, а затем перейдет к нам в координационную группу по вопросам нефти, чтобы перевести эту работу в практическую плоскость", - сказала она, когда ее спросили, установлена ли для каждой страны квота на объем топлива, подлежащего высвобождению, или это должно происходить на добровольной основе.

По ее словам, процедура подробно прописана в европейской Директиве о запасах нефти, которая четко определяет, кто и что делает, а также как развивается процесс. "Так что на данный момент управление этим процессом осуществляет Международное энергетическое агентство. Нам нужно дождаться проведения соответствующих совещаний, чтобы получить более подробную информацию", - объяснила представитель ЕК.

"Со своей стороны, мы готовы созвать координационную группу по вопросам нефти и, при необходимости, заседание целевой группы ЕС по энергетической безопасности для дальнейшей координации наших действий и оценки ситуации. (...) А государства-члены, участвующие в возможном высвобождении запасов, будут сами определять уровень прозрачности в отношении конкретных видов продукции, подлежащих высвобождению", - продолжила Итконен.

Решение G7 по высвобождению 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов она назвала "необходимым и правильным шагом вперед", и в ЕК надеются, что оно окажет положительное влияние на цены на нефть и нефтепродукты для государств-членов, компаний и потребителей.

"Мы приветствуем это заявление, принятое решение и обязательство лидеров G7 высвободить чрезвычайные запасы. Почему? Потому что было четко заявлено о недопустимости запретов на экспорт, которые могли бы еще больше усугубить и без того напряженную ситуацию с поставками. Защита домохозяйств и бизнеса от ценовых шоков остается для нас приоритетом", - сказала представитель ЕК.

Лидеры стран группы G7 провели 2 октября видеоконференцию по угрозам энергетической безопасности. Они распространили заявление, в котором объявлено о реализации новых договоренностей: "Страны G7 и их партнеры скоординированно высвободят из резервов 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов через механизмы МЭА".