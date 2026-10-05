Поиск

Матвиенко попросила увеличить финансирование на обновление парка машин скорой помощи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру финансов России Антону Силуанову рассмотреть возможность увеличения финансирования на обновление парка автомобилей скорой помощи.

"Что касается машин скорой помощи, эта проблема острая для всех регионов. И я бы попросила, Антон Германович, внимательно посмотреть возможности увеличить финансирование на обновление парка автомобилей скорой помощи", - сказала Матвиенко в понедельник в ходе парламентских слушаний по проекту бюджета на трехлетку.

По ее словам, во-первых, это позволит поддержать отечественный автопром, а кроме того, решить проблему с текучкой кадров среди водителей машин скорой помощи.

"Потому что когда автомобиль разбит и ремонтировать часто надо, конечно, желающих там работать нет. Ну, и в принципе уже мы должны достойное качество медицинской поддержки гражданам оказывать, в том числе через скорую помощь. Поэтому эта тема, на мой взгляд, требует дополнительного рассмотрения", - сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

АЕБ отметила давление на авторынок макроэкономических факторов и паузы в господдержке

В РФ с апреля по июль предотвратили незаконный вывоз почти $180 млн наличных

Спикер СФ предложила пополнить бюджеты регионов за счет акциза на бестабачный никотин

Минфин с 7 октября увеличит покупку валюты/золота в пять раз

Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

 Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Мониторинговый комитет ОПЕК+ отметил высокую волатильность на мировых нефтяных рынках

"Семерка" ОПЕК+ решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь

 "Семерка" ОПЕК+ решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь

"Семерка" ОПЕК+ предварительно договорилась сохранить в ноябре квоты на добычу

Власти РФ разрешили до конца года включать в биржевой норматив продажи на АЗС с пределом цен
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12099 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3831 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов