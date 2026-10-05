Матвиенко попросила увеличить финансирование на обновление парка машин скорой помощи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру финансов России Антону Силуанову рассмотреть возможность увеличения финансирования на обновление парка автомобилей скорой помощи.

"Что касается машин скорой помощи, эта проблема острая для всех регионов. И я бы попросила, Антон Германович, внимательно посмотреть возможности увеличить финансирование на обновление парка автомобилей скорой помощи", - сказала Матвиенко в понедельник в ходе парламентских слушаний по проекту бюджета на трехлетку.

По ее словам, во-первых, это позволит поддержать отечественный автопром, а кроме того, решить проблему с текучкой кадров среди водителей машин скорой помощи.

"Потому что когда автомобиль разбит и ремонтировать часто надо, конечно, желающих там работать нет. Ну, и в принципе уже мы должны достойное качество медицинской поддержки гражданам оказывать, в том числе через скорую помощь. Поэтому эта тема, на мой взгляд, требует дополнительного рассмотрения", - сказала Матвиенко.