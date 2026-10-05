Омский губернатор предложил принять федеральную программу обновления парка "скорых"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области Виталий Хоценко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов выступил с инициативой принятия федеральной программы по обновлению парка автомобилей скорой помощи.

"Следующий важный вопрос для нашего региона и для всей страны в целом, который требует оперативного решения, - это обновление парка автомобилей скорой помощи. Особенно остро он стоит в областных центрах", - сказал он, отметив, что например, в Омске износ машин скорой помощи превышает 73%.

Хоценко отметил, что такая программа действовала до 2023 года для сельской местности и позволила существенно обновить парк медицинских автомобилей, но в областных центрах этот вопрос, по его мнению, "остается крайне актуальным".

"Необходимо принятие федеральной программы по обновлению автомобилей скорой помощи по аналогии с действующей на сегодня программой по обновлению школьных автобусов. Тем более, это поддержка как отрасли (здравоохранения), так и, соответственно, и отрасли автомобилестроения", - резюмировал губернатор.