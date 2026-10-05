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Спрос на продукцию биопрома планируется поддержать через расширение нацрежима закупок и регулирование импорта

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Выпуск продукции биоэкономики в РФ растет, но пока не очень высокими темпами, государство рассчитывает поддержать спрос на нее через регулирование импорта и усиление требований национального режима в госзакупках (вводит ограничения и запреты на закупку госкомпаниями и госструктурами импортных товаров при наличии российских аналогов). Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе пленарной сессии форума "Биопром".

По его словам, за девять месяцев 2026 года по линии биоэкономики выпуск продукции в РФ увеличился на 3%.

"Пока темпы скромные, но по мере реализации нацпроекта они должны с уверенностью нарастать, прежде всего за счет масштабирования выпуска ферментов и аминокислот, кормовых белков, полимеров и материалов из возобновляемого сырья, а также удобрений, средств биологической защиты растений, биотоплива и продуктов переработки органических отходов", - сказал он.

Как отметил Мантуров, рост производства в биопроме пока сдерживается недостаточным количеством пилотных установок и опытных производств, на которых технологии можно апробировать и готовить к тиражированию. В этой части РФ ведет создание центров инженерных разработок на базе университетов.

"Не менее актуальная задача - обеспечить спрос на продукцию биоэкономики. Здесь необходимо шире использовать возможности национального режима, а по отдельным направлениям меры регулирования импорта. Это позволит предприятиям понимать перспективный объем рынка и принимать решения о запуске новых производств", - заявил первый замглавы правительства.

Мантуров напомнил, что в РФ с этого года реализуется нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики", рассчитанный до 2030 года. Как сообщалось, нацпроект предполагает, что до 2030 года РФ нарастит объем производства продукции биоэкономики почти вдвое (на 96%), повысит уровень технологической независимости в этой сфере до 40%, доля отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления вырастет до 55%.

Минпромторг РФ оценивал потенциальный объем рынка биопродуктов в РФ к 2030 году - свыше 700 млрд рублей при текущем около 450 млрд рублей. Нацпроектом предусмотрено, что к 2036 году этот показатель составит порядка 1 трлн рублей. Годом ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов говорил, что ведомство прогнозирует рост оборота биоэкономики в РФ более быстрыми темпами, чем это заложено в нацпроект.

Минпромторг Денис Мантуров
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