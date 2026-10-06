Поиск

В России выпуск продукции биоэкономики к 2036 году должен вырасти более чем на треть

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Базовый сценарий развития биоэкономики в России предполагает выход на объем производства в отрасли к 2036 году на уровне 2,63 трлн рублей с 1,95 трлн рублей в 2026 году (рост на 35%) при инвестициях в основной капитал в объеме 1,045 трлн рублей.

Такие целевые показатели содержатся в утвержденной правительством стратегии развития отрасли до 2036 года и на перспективу до 2050 года.

По итогам 2025 года объем выпуска (валовой добавленной стоимости) продукции биопрома в стране оценивается в 1,9 трлн рублей. По данным Минпромторга, за девять месяцев 2026 года объем выпуска на предприятиях биоэкономики вырос на 3,12%, прирост объема экспорта продуктов биоэкономики составил 14,96%.

В долгосрочной перспективе, согласно утвержденной стратегии, объем выпуска продукции биоэкономики (валовой добавленной стоимости) должен составить 4,55 трлн рублей к 2050 году при вложениях 1,81 трлн рублей.

Ожидается, что доля отечественных высокотехнологичных продуктов биоэкономики в структуре потребления в стране к 2036 году составит 74,6%, к 2050 году - 82,7%. На 2026 год доля оценивается в 41,9%, в 2025 году она составляла 39,5%.

Объем экспорта высокотехнологичных продуктов биоэкономики из России к 2036 году в базовом сценарии должен достигнуть $2,03 млрд, к 2050 году - $3,51 млрд. В текущем году в базовом сценарии предусмотрен рост экспорта на 2,86%, до $0,72 млрд с $0,7 млрд в 2025 году.

Базовый сценарий развития отрасли "характеризуется стабилизацией макроэкономической ситуации, устойчивым ростом продуктового рынка биотехнологических решений и частичным снятием регуляторных ограничений". В базовом сценарии будет предусмотрена реализация существующих государственных программ при умеренном увеличении финансирования и частичном снятии регуляторных барьеров.

Доля высокотехнологичной и наукоемкой биоэкономики в валовом внутреннем продукте составит 4% к 2036 году при инвестициях 1-1,5% валового внутреннего продукта и совокупного среднегодового темпа роста ВВП на уровне 4%.

Ожидается, что переориентация на рынки Евразийского экономического союза и БРИКС смягчит внешнее давление, однако не решит проблемы системного технологического отставания. Предполагается постепенное достижение технологического суверенитета в биоэкономике за счет выборочной поддержки ключевых направлений и стимулирования локализации производства продукции биоэкономики и критических биокомпонентов.

Рассматриваемый в стратегии инерционный сценарий характеризуется минимальным ростом спроса на продукцию биоэкономики и сохранением технологической зависимости, отсутствием значительных стимулирующих мер и сохранением регуляторных ограничений. В этом сценарии уровень инвестиций составит не более 1% ВВП, вклад высокотехнологичной и наукоемкой биоэкономики в валовом внутреннем продукте к 2036 году не превысит 1-2% при совокупном среднегодовом темпе роста ВВП также на уровне 1-2%.

Стратегический, он же целевой, сценарий развития биоэкономики предполагает ускоренное достижение технологического суверенитета за счет интенсивных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, масштабирования проектов и локализации производств продукции биоэкономики и критических биокомпонентов, а также формированием комплексной биоинфраструктуры в регионах. В этом сценарии инвестиции в биоэкономику достигнут 1,5-2% ВВП, что обеспечит совокупный среднегодовой темп роста валового внутреннего продукта на уровне 6% и долю высокотехнологичной и наукоемкой биоэкономики в ВВП в размере 6% к 2036 году (с перспективой 8% к 2050 году).

В стратегии приведены данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым текущий объем глобальной биоэкономики оценивается в $5,8-6,2 трлн с прогнозируемым ростом до $15-20 трлн к 2050 году, что позволит отрасли занять третью позицию среди ведущих секторов мировой экономики, уступая лишь финансовому и информационно-технологическому. Ведущие позиции в области развития биотехнологий и биоэкономики занимают США (42-45%), Китай (25-28%) и Евросоюз (24%). В настоящее время российский рынок продукции биоэкономики составляет менее 1% мирового рынка.

Минпромторг оценивал потенциальный объем рынка биопродуктов в России к 2030 году на уровне свыше 700 млрд рублей при текущем около 480 млрд рублей (по итогам 2025 года) с потенциалом увеличения к 2036 году до 1 трлн рублей.

БРИКС Китай Минпромторг США Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России оборот e-commerce к 2030 году может достигнуть 33 трлн рублей

"Прямую линию" с Путиным в 2026 году снова объединят с большой пресс-конференцией

Источники сообщили о возможной отмене запрета экспорта ДТ для отдельных производителей

Российские военные взяли под контроль Голубково в Запорожской области

Наемник из США заочно осужден в РФ за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Уголовное дело возбуждено после гибели домашних собак от вакцины "Мультикан-8"

 Уголовное дело возбуждено после гибели домашних собак от вакцины "Мультикан-8"

"Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

 "Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

В РФ заочно осужден бывший топ-менеджер "Смоленского банка", связанный с Коломойским

Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

 Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

Обломки беспилотника повредили ЛЭП в Домодедове
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12128 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов