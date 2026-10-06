В России выпуск продукции биоэкономики к 2036 году должен вырасти более чем на треть

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Базовый сценарий развития биоэкономики в России предполагает выход на объем производства в отрасли к 2036 году на уровне 2,63 трлн рублей с 1,95 трлн рублей в 2026 году (рост на 35%) при инвестициях в основной капитал в объеме 1,045 трлн рублей.

Такие целевые показатели содержатся в утвержденной правительством стратегии развития отрасли до 2036 года и на перспективу до 2050 года.

По итогам 2025 года объем выпуска (валовой добавленной стоимости) продукции биопрома в стране оценивается в 1,9 трлн рублей. По данным Минпромторга, за девять месяцев 2026 года объем выпуска на предприятиях биоэкономики вырос на 3,12%, прирост объема экспорта продуктов биоэкономики составил 14,96%.

В долгосрочной перспективе, согласно утвержденной стратегии, объем выпуска продукции биоэкономики (валовой добавленной стоимости) должен составить 4,55 трлн рублей к 2050 году при вложениях 1,81 трлн рублей.

Ожидается, что доля отечественных высокотехнологичных продуктов биоэкономики в структуре потребления в стране к 2036 году составит 74,6%, к 2050 году - 82,7%. На 2026 год доля оценивается в 41,9%, в 2025 году она составляла 39,5%.

Объем экспорта высокотехнологичных продуктов биоэкономики из России к 2036 году в базовом сценарии должен достигнуть $2,03 млрд, к 2050 году - $3,51 млрд. В текущем году в базовом сценарии предусмотрен рост экспорта на 2,86%, до $0,72 млрд с $0,7 млрд в 2025 году.

Базовый сценарий развития отрасли "характеризуется стабилизацией макроэкономической ситуации, устойчивым ростом продуктового рынка биотехнологических решений и частичным снятием регуляторных ограничений". В базовом сценарии будет предусмотрена реализация существующих государственных программ при умеренном увеличении финансирования и частичном снятии регуляторных барьеров.

Доля высокотехнологичной и наукоемкой биоэкономики в валовом внутреннем продукте составит 4% к 2036 году при инвестициях 1-1,5% валового внутреннего продукта и совокупного среднегодового темпа роста ВВП на уровне 4%.

Ожидается, что переориентация на рынки Евразийского экономического союза и БРИКС смягчит внешнее давление, однако не решит проблемы системного технологического отставания. Предполагается постепенное достижение технологического суверенитета в биоэкономике за счет выборочной поддержки ключевых направлений и стимулирования локализации производства продукции биоэкономики и критических биокомпонентов.

Рассматриваемый в стратегии инерционный сценарий характеризуется минимальным ростом спроса на продукцию биоэкономики и сохранением технологической зависимости, отсутствием значительных стимулирующих мер и сохранением регуляторных ограничений. В этом сценарии уровень инвестиций составит не более 1% ВВП, вклад высокотехнологичной и наукоемкой биоэкономики в валовом внутреннем продукте к 2036 году не превысит 1-2% при совокупном среднегодовом темпе роста ВВП также на уровне 1-2%.

Стратегический, он же целевой, сценарий развития биоэкономики предполагает ускоренное достижение технологического суверенитета за счет интенсивных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, масштабирования проектов и локализации производств продукции биоэкономики и критических биокомпонентов, а также формированием комплексной биоинфраструктуры в регионах. В этом сценарии инвестиции в биоэкономику достигнут 1,5-2% ВВП, что обеспечит совокупный среднегодовой темп роста валового внутреннего продукта на уровне 6% и долю высокотехнологичной и наукоемкой биоэкономики в ВВП в размере 6% к 2036 году (с перспективой 8% к 2050 году).

В стратегии приведены данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым текущий объем глобальной биоэкономики оценивается в $5,8-6,2 трлн с прогнозируемым ростом до $15-20 трлн к 2050 году, что позволит отрасли занять третью позицию среди ведущих секторов мировой экономики, уступая лишь финансовому и информационно-технологическому. Ведущие позиции в области развития биотехнологий и биоэкономики занимают США (42-45%), Китай (25-28%) и Евросоюз (24%). В настоящее время российский рынок продукции биоэкономики составляет менее 1% мирового рынка.

Минпромторг оценивал потенциальный объем рынка биопродуктов в России к 2030 году на уровне свыше 700 млрд рублей при текущем около 480 млрд рублей (по итогам 2025 года) с потенциалом увеличения к 2036 году до 1 трлн рублей.