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Правительство РФ утвердило стратегию биоэкономики до 2036 года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ зафиксировало приоритетные направления производства в сфере биоэкономики в стратегии развития отрасли до 2036 года. Об утверждении документа в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что в РФ с этого года уже действует национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики", рассчитанный до 2030 года.

"Теперь для достижения этих целей по поручению главы государства утверждена соответствующая стратегия развития биоэкономики, чтобы сформировать приоритетные сферы производства, в которых будут применяться такие технологии в ближайшие 10 лет и в более долгосрочной перспективе, создать благоприятные условия для предприятий, которые выпускают инновационную продукцию на основе биологических ресурсов, живых микроорганизмов, в том числе для агропромышленного комплекса, медицины, ветеринарии, энергетики и ЖКХ, экологии. Речь идет не только о новых материалах, видах топлива, удобрениях и кормовых добавках, но и о лекарствах, медицинских изделиях", - сказал глава правительства.

Как сообщалось, нацпроект предполагает, что до 2030 года РФ нарастит объем производства продукции биоэкономики почти вдвое (на 96%), повысит уровень технологической независимости в этой сфере до 40%, доля отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления вырастет до 55%.

Минпромторг РФ оценивал потенциальный объем рынка биопродуктов в РФ к 2030 году - свыше 700 млрд рублей при текущем около 450 млрд рублей. Озвученные на этапе подготовки стратегии развития биоэкономики планы предусматривают, что к 2036 году этот показатель составит порядка 1 трлн рублей. Годом ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов говорил, что ведомство прогнозирует рост оборота биоэкономики в РФ более быстрыми темпами, чем это заложено.

Правительство РФ
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