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МВФ повысил прогноз роста ВВП Армении в 2026 году до 5,5%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует экономический рост в Армении в 2026 году на 5,5%, говорится в опубликованном во вторник обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).

В апреле МВФ прогнозировал рост ВВП страны в текущем году на уровне 5,3%.

Фонд ожидает, что ВВП Армении в 2027 году вырастет на 5,5% (совпадает с предыдущим прогнозом).

По прогнозам МВФ, среднегодовая инфляция в стране в 2026 году составит 4,6% (апрельский прогноз - 3,6%), в 2027 году - 3,6% (апрельский прогноз -3,4%).

Дефицит счета текущих операций платежного баланса республики в 2026 году ожидается на уровне 8,2% ВВП (апрельский прогноз - 6% ВВП), в следующем году - 7,7% ВВП (предыдущий прогноз - 5,2%).

В 2025 году ВВП Армении вырос на 7,2%. В госбюджете-2026 экономический рост заложен на уровне 5,4%, показатель инфляции запланирован на уровне 3% плюс-минус 1 процентный пункт.

МВФ Армения
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