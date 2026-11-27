Brent подорожала до $97,02 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в пятницу на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

К 8:25 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,47%) до $97,02 за баррель. В четверг Brent подорожала на $1,96 (2,1%), до $96,57 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,5 (2,99%), до $86,18 за баррель. Основные торги WTI в четверг не проводились, поскольку биржи в США были закрыты в День благодарения.

Ряд событий на этой неделе усилил геополитические опасения и привел к увеличению премии за риск, связанный с ситуацией на Ближнем Востоке.

Так, в среду стало известно об ударах поддерживаемых Ираном хуситов по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Таннура", являющемуся частью комплекса, в который также входит крупный экспортный терминал.

В четверг Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что еще два нефтяных танкера столкнулись с минами и загорелись в Ормузском проливе недалеко от оманского порта Эль-Хасаб. Согласно заявлению, одно судно - супертанкер - перевозило более 2 млн баррелей нефти. Оба судна отключили навигационные системы и пытались пройти через Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с Тегераном.

"Мы считаем, что цена Brent все еще может превысить $100 за баррель даже без новой серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако для этого необходимо больше подтверждений ограниченности фактически доступных объемов поставок", - говорится в обзоре аналитиков ANZ Брайана Мартина и Дэниела Хайнса.

Страны ОПЕК+, которые проведут онлайн-встречу в предстоящее воскресенье, рассматривают возможность продления текущих квот на добычу нефти на январь 2027 года в связи с неопределенностью, связанной, в частности, с ближневосточным конфликтом, передает Bloomberg со ссылкой на двух делегатов.