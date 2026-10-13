Рубль утром продолжает немного повышаться в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка опускается на Московской бирже при открытии торгов во вторник; рубль продолжает укрепляться на новостях о том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели успешные переговоры относительно поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,5075 руб. (-0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,85 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Вероятный торговый диапазон для рубля на текущую неделю составляет 84,00-85,85 руб./$1 и 94,25-96,30 руб./EUR1, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

На прошедшей неделе рубль заметно ослаб, частично растеряв укрепление конца сентября и начала октября, напоминает эксперт. В начале текущей недели внешний фон несколько улучшился на фоне новых контактов России и США и договоренностей по поставкам российского дизельного топлива, что также оказало рублю поддержку. Однако говорить об устойчивом снижении риск-премии пока преждевременно, считает Кравченко.

"На текущей неделе основными факторами для рубля останутся динамика нефтяных котировок, внешний новостной фон и увеличившийся объем валютных операций, - отмечает он. - Первичная реакция на решение Минфина уже во многом произошла, поэтому дальнейшее влияние покупок будет зависеть от того, насколько дополнительный спрос на валюту будет компенсироваться экспортным предложением. При этом геополитика остается главным источником как риска, так и потенциальной поддержки для курса. На предстоящую неделю ожидаем курс доллара в диапазоне 84,00-85,85 руб., евро - 94,25-96,30 руб.".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых было достигнуто соглашение о том, что РФ незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн - в течение ноября и 1 млн тонн сразу после". Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля на мировой рынок.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские компании уже ведут переговоры с потенциальными покупателями их дизельного топлива.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются во вторник в связи с надеждами на смягчение глобального дефицита дизельного топлива благодаря поставкам российского дизеля.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по Москве составляет $105,46 за баррель, что на 1,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,28%, до $92,55 за баррель.

Накануне цены на нефть выросли на фоне сигналов разрастания конфликта на Ближнем Востоке в связи с серьезными атаками на Саудовскую Аравию. Опасения по поводу уязвимости энергетической инфраструктуры стран Персидского залива и судоходных маршрутов в регионе продолжают поддерживать цены на нефть.