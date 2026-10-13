Топливный кризис на Бали не привел к отменам экскурсий у российских туристов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Перебои с поставками бензина на индонезийском острове Бали пока не оказали существенного влияния на организованный туризм: туроператоры продолжают выполнять экскурсионные программы и трансферы, сообщает Российский союз туриндустрии.

"По информации наших партнеров, в последние несколько дней на Бали действительно наблюдаются перебои с поставками бензина. Топливо завозят с задержками, на заправках образуются очереди, однако бензин есть. Транспортные компании, с которыми мы сотрудничаем, не допускают сбоев в обслуживании туристов. По информации наших партнеров, власти рассчитывают стабилизировать ситуацию к 20 октября", - рассказал руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт РСТ Андрей Подколзин.

В туроператоре Space Travel также сообщили, что перебоев с обслуживанием российских туристов нет. Принимающие компании заранее обеспечили транспорт топливом, поэтому трансферы и экскурсии выполняются по расписанию.

Ранее СМИ сообщили, что российским туристам на Бали отменяют запланированные экскурсии и трансферы в связи с дефицитом топлива.