Alibaba представила ИИ-очки Qwen Glasses N1 и запустила в продажу ИИ-наушники

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU -Китайская Alibaba в ходе мероприятия в Ханчжоу во вторник представила новые "умные" очки Qwen Glasses N1, пишет Bloomberg.

Цена базовой версии составляет 2999 юаней ($450), Pro-версии - 3499 юаней.

Очки оснащены улучшенными 50-мегапиксельными камерами, микрофонами костной проводимости и без подзарядки могут работать 25 часов в режиме ожидания и девять часов воспроизводить музыку.

N1 более тесно интегрированы с ИИ-ассистентом Qwen, чем первое поколение очков, представленное в ноябре минувшего года. С ним можно общаться посредством голоса, совершать платежи, покупки и следить за состоянием здоровья.

Alibaba также запустила в продажу новые ИИ-наушники Qwen Clip, разработанные в партнерстве с Bose Corp. Их цена составляет 1299 юаней.

Акции Alibaba подешевели на 0,9% по итогам торгов в Гонконге во вторник. ADR компании теряют столько же в ходе предварительной сессии в Нью-Йорке.