ОПЕК вновь сохранила оценки роста поставок ЖУВ из стран не-ОПЕК+ в 2026 году

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) странами, не входящими в ОПЕК+, в 2026 году вырастет на 640 тыс. баррелей в сутки (б/с) к 2025 году – до 54,84 млн б/с, прогнозирует ОПЕК.

Оценка соответствует той, что была дана аналитиками в предыдущем отчете. Основными драйверами роста производства ЖУВ, по их мнению, станут Бразилия, США, Канада и Аргентина.

Прогноз роста добычи ЖУВ в Соединенных Штатах в 2026 году повышен на 50 тыс. б/с до 500 тыс. б/с. Теперь в ОПЕК ожидают, что нефтепроизводство в США в 2026 году увеличится до 22,72 млн б/с. Прогноз роста добычи в стране на следующий год не изменился и составляет 30 тыс. б/с. С учетом корректировки оценки для текущего года в ОПЕК ожидают, что добыча в Соединенных Штатах в 2027 году достигнет 22,75 млн б/с.

Также был повышен прогноз роста добычи в текущем году в латиноамериканских странах, не входящих в ОПЕК+: с 750 тыс. б/с до 800 тыс. б/с. Теперь производство там ожидается на уровне 8,35 млн б/с против 8,3 млн б/с месяцем ранее.

Рост оценок добычи в США и Латинской Америки компенсирован ухудшением прогноза ее падения в странах Ближнего Востока, не входящих в ОПЕК+ (но без учета ОАЭ). Аналитики альянса ожидают, что производство в них снизится на 840 тыс. б/с, до 1,15 млн б/с (без учета ОАЭ - ИФ). Предыдущий прогноз предусматривал падение на 720 тыс. б/с, до 1,28 млн б/с.

В 2027 году прогнозируется увеличение добычи жидких углеводородов со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, на 620 тыс. б/с до 55,45 млн б/с, что соответствует оценке прошлого месяца. Основными драйверами роста предложения в следующем году станут Катар, Бразилия, Канада и Аргентина.