Goldman Sachs увеличил квартальную чистую прибыль на 33%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group в третьем квартале 2026 года увеличил чистую прибыль на 33%, выручку - на 23%.

В июле-сентябре чистая прибыль банка составила $5,122 млрд, или $17,01 в расчете на акцию, против $3,86 млрд, или $12,25 на акцию, гоодм ранее.

Выручка поднялась до $18,679 млрд против $15,184 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали выручку банка на уровне $16,83 млрд. Респонденты LSEG оценивали прибыль в $13,02 на бумагу.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале сократился на 2% (до $3,77 млрд), тогда как непроцентные доходы выросли на 32% (до $14,909 млрд).

Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам повысились до $368 млн с $339 млн годом ранее.

Выручка подразделения глобальных рынков Goldman Sachs в третьем квартале выросла на 32% и достигла $13,46 млрд. В том числе доход от операций на рынках активов с фиксированной доходностью, валютном и сырьевом (FICC) составил $3,47 млрд (практически без изменения относительно прошлогоднего показателя), от операций с акциями взлетел на 72% - до $6,44 млрд. Комиссионные банка в сфере инвестиционно-банковских услуг подскочили на 21% и составили $3,22 млрд.

Выручка Goldman Sachs в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, повысилась на 14% - до $5,05 млрд.

За прошедший квартал банк вернул акционерам $4,49 млрд, в том числе $3 млрд за счет выкупа 2,9 млн своих акций и $1,49 млрд в виде дивидендов.

Совет директоров банка одобрил дивиденды в размере $5 на акцию, как и в предыдущем квартале. Выплаты пройдут 30 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 2 декабря.

С начала 2026 года капитализация Goldman Sachs увеличилась на 1,7% (до $260 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 14%.