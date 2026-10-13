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Минфин 14 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26251 и 26245

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов 14 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26251 и ОФЗ-ПД серии 26245 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщило ведомство.

Облигации серии 26251 с погашением 28 августа 2030 года имеют 9 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 189 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 3 марта 2027 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 49,19 рубля на облигацию и 2-10-й купоны - 47,37 рубля на облигацию).

Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 147 дней, дата выплаты 6-го купонного дохода - 7 апреля 2027 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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