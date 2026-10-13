В Минэкономразвития снизили прогноз по внутреннему туризму в этом году на 4 млн турпоездок

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков скорректировал прогноз по внутреннему турпотоку в 2026 году и ожидает порядка 90 млн турпоездок по стране вместо 94 млн, это связано с не очень успешным сезоном для части черноморских курортов.

"В первые четыре месяца года мы росли плюс 7%. Объективно, все предпосылки к тому, чтобы давать позитивные оценки на итоги года у нас были. Мы не столкнулись тогда с тем набором факторов, который в итоге у нас произошел летом, прежде всего по Черному морю, по Крыму. Но при этом у нас нет такого глобального пессимизма. Я бы сказал, что мы останемся по показателю на уровне прошлого года. Для этого, конечно, придется много еще всего сделать, прокачать зимний сезон, вот он скоро приближается уже", - сказал он во вторник в эфире телеканала РБК.

"Но тем не менее, я бы был сдержаннее в оценках, наверное, чем в апреле, когда говорил про 94 млн и говорил бы о показателях прошлого года. По-моему, это было около 90 млн поездок в прошлом году. Поэтому такой вот обновленный, скажем так, прогноз. Не сказал бы, что он сильно хуже апрельского", - подытожил замминистра.

Он напомнил, что за первое полугодие с января по июнь по России было совершено 43 млн турпоездок.