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В ЦБ ожидают, что рост ВВП РФ по итогам 2026 г. будет чуть ниже динамики прошлого года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ по итогам 2026 года будет чуть ниже прошлогодней динамики, когда экономика выросла на 1%, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Как мы помним, динамика ключевой ставки воздействует на кредит и спрос постепенно, и в полной мере эффекты от изменения ключевой ставки проявляются через 3-6 кварталов, то есть с лагами в год-полтора. Мы, собственно говоря, сейчас и видим отражение в динамике кредита и спроса тех решений, которые принимались год, года полтора назад. При этом прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего", - сказал Заботкин, выступая в Госдуме.

Действующий прогноз ЦБ предусматривает рост в интервале 0-1%. Базовый сценарий будет уточнен по итогам октябрьского заседания совета директоров регулятора с учетом всей поступающей информации, добавил Заботкин. В 2025 году ВВП РФ вырос на 1%.

Комментируя ожидания ЦБ по динамике ВВП, он указал, что экономика находится в состоянии полной занятости уже третий год. Это означает, что возможности дальнейшего роста практически полностью определяются тем, как быстро растет производительность в экономике.

"А такой рост всегда требует большего времени, чем рост за счет увеличения числа работающих. Тем не менее структурные меры правительства и достигнутый уровень инвестиций обеспечивают постепенный рост производительности труда. Подчеркну, инвестиции значительно выросли с 2021 по 2024 год и сейчас остаются вблизи достигнутых исторических максимумов", - отметил Заботкин.

Алексей Заботкин ЦБ РФ Банк России
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