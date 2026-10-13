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ЦБ может сделать бессрочными льготы по кредитам банков на защиту критической инфраструктуры

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ЦБ готов включить в постоянное регулирование льготы по кредитам банков на защиту критической инфраструктуры, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

ЦБ до конца 2026 года разрешил банкам применять понижающие коэффициенты при расчете величины кредитного риска по ссудам, выдаваемым на финансирование проектов по обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры от угроз воздушного нападения. Регулятор также разрешил не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитным требованиям.

"Мы планируем внести соответствующие изменения в регулирование", - сказала Данилова журналистам в Госдуме, отвечая на вопрос, может ли эта мера стать бессрочной.

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