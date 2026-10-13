Въездной туризм в России с января по август вырос на 17%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Факторами роста внутреннего туризма в России в ближайшее время станут короткие поездки на выходные, поездки вокруг крупных городов, автомобильный туризм и въездной туризм, который с января по август вырос на 17%, сообщил телеканалу РБК замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Мы точно понимаем, за счет каких факторов мы можем дальше расти. Это, прежде всего, внутренний спрос, это дополнительные короткие поездки выходного дня, это поездки около крупных городов. Это вторая или третья поездка помимо отпуска, короткая, недорогая, с размещением в гостинице и так далее. Это автотуризм. Мы понимаем, что дополнительным фактором роста у нас будет въездной туризм, который, кстати, растет в этом году на 17% за 8 месяцев. У меня показатели есть", - сказал он.

"Мы видим факторы роста. При этом понимаем, за счёт чего при нормализации ситуации мы всё-таки продолжим позитивную динамику в секторе", - добавил замминистра.

Ранее глава министерства Максим Решетников сообщил, что по турпотоку в Россию в первом полугодии лидируют граждане Китая, стран Персидского залива, Турции и Индии.